Євро-2016: Бельгія трощить Ірландію і виходить на 2-е місце в групі

В Бордо завершився черговий матч групового етапу чемпіонату Європи з футболу, в якому збірна Бельгії розтрощила команду Ірландії з рахунком 3:0.

Доля гри була вирішена у другому таймі.

Бельгійці нав'язали супернику високий темп гри з самого початку матчу, але в першому таймі ірландці чудово справлялися зі своїм завданням не тільки в обороні, але і, періодично, створюючи небезпечні моменти біля воріт суперника. У підсумку, 45-хвилинка завершилась нульовою нічиєю.

Бельгійці вийшли вперед на самому початку другого тайму. На 48-й хвилині Де Брюйне пройшов праворуч і віддав пас на Лукаку, який невідпорно пробив з-за меж штрафного майданчика у дальній кут - 1:0. За 13 хвилин, на 61-й, Вітсель точно пробив головою і подвоїв перевагу бельгійців. А на 70-й хвилині Лукаку зробив дубль, реалізувавши вихід три в одного і використавши передачу Азара.

Таким чином, збірна Бельгії набрала 3 очки і вийшла на 2-е місце в групі слідом за командою Італії (6). У Ірландії та Швеції - по 1 очку.

Бельгія - Ірландія - 3:0 (0:0)

Голи: Лукаку (48, 70), Вітсель (61).

Б: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Меньє, Вітсель, де Брюйне, Феррейра-Каррасо (Мертенс, 64'), Азар, Дембеле (Найнгголан, 57'), Лукаку Р. (Бентеке, 82')

І: Рендолф, Коулман, Кларк К., Уорд, О'ши, Уїлан, Маккарті (Макклін, 63'), Хендрік, Хулахан (Макгілі, 71'), Лонг (Кін, 79'), Бреді

Попередження: Вермален 49' - Хендрік 42'