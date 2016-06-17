Фанати підтримали збірну України після поразки від Північної Ірландії

В п`ятницю увечері національна збірна команда України провела відкрите тренування на стадіоні «Жорж Каркассон» в Екс-ан-Провансі, повідомляє ФФУ.

Приємним фактом для команди стало прибуття на тренувальну арену вболівальників збірної України, які вирішили підтримати «синьо-жовтих» після прикрої поразки від Північної Ірландії.

Тренувальна сесія українців була переважно відновлювального характеру. Частина футболістів, які грали в Ліоні зі стартових хвилин, працювали із тренером з фізичної підготовки Віталієм Шпанюком.

Усі інші «збірники» присвятили тренувальний час ігровим серіям, аби на сто відсотків бути готовими до майбутнього протистояння із Польщею.

Як повідомляв УНІАН, напередодні наша команда програла збірній Північної Ірландії з рахунком 0:2. До цього, в 1-му турі Євро-2016 українці поступилася чинним чемпіонам світу з Німеччини з тим самим рахунком - 0:2.

Українська збірна стала першою з команд-учасниць Євро яка втратила шанси на продовження боротьби у плей-офф. Останній матч группового етапу з командою Польщі не матиме для українців ніякого турнірного значення.