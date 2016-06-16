Євро-2016. Збірна Польщі зіграла внічию з Німеччиною

Перший раз на нинішньому чемпіонаті Європи матч завершився нульовою нічиєю.

Збірні Німеччини і Польщі зіграли внічию в матчі 2-го туру групи С на Євро-2016. Матч завершився з рахунком 0:0. Нічия в цій зустрічі означає, що збірна України втратила шанси вийти до плей-офф чемпіонату Європи. Німеччина - Польща - 0:0 (0:0) Р: Нойер, Хеведес, Боатенг, Хуммельс, Гектор, Кроос, Хедіра, Мюллер, Езіл, Дракслер (Гомес, 71), Гетце (Шюррле, 66); П: Фабіанскі, Піщек, Глік, Паздан, Енджейчик, Блащиковскі (Капустка, 80), Криховяк, Мачінски (Йодловєц, 76), Гросіцкі (Пешко, 87), Мілік, Левандовскі; Попередження: Хедіра, Езіл, Боатенг — Мачински, Гросіцкі.

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