Збірна України втратила шанси на вихід до плей-офф Євро-2016
23:52, 16 червня 2016Євро 2016
3144
Матч проти Польщі стане останнім для українців на чемпіонаті Європи.
Reuters
Нічия у матчі між збірними Польщі та Німеччини означає, що наступний матч команди Михайла Фоменка стане останнім для неї на Євро-2016.
За підсумками другого туру в групі С у збірних Німеччини та Польщі в активі по 4 очки. У Північної Ірландії 3 очки, у України 0 очок.
Навіть якщо збірна України обіграє в останньому турі групової стадії Польщу з великою різницею у рахунку, це не допоможе їй обігнати у турнірній таблиці хоча б одного з суперників.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні збірна України поступилася збірній Північної Ірландії з рахунком 0:2.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter