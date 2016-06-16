Збірна України втратила шанси на вихід до плей-офф Євро-2016

Нічия у матчі між збірними Польщі та Німеччини означає, що наступний матч команди Михайла Фоменка стане останнім для неї на Євро-2016.

За підсумками другого туру в групі С у збірних Німеччини та Польщі в активі по 4 очки. У Північної Ірландії 3 очки, у України 0 очок.

Навіть якщо збірна України обіграє в останньому турі групової стадії Польщу з великою різницею у рахунку, це не допоможе їй обігнати у турнірній таблиці хоча б одного з суперників.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні збірна України поступилася збірній Північної Ірландії з рахунком 0:2.