Ірландські вболівальники прибрали сміття на вулицях французьких міст у перервах між матчами Євро (відео)
12:21, 16 червня 2016Євро 2016
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Ірландці показують себе цивілізованими фанами.
Reuters
Вболівальники збірної Ірландії з футболу, замість того щоб смітити і кидатися пляшками у фанатів з іншого боку, вирішили допомогти прибрати порожні пляшки та сміття французьким двірникам.
Прибирання пройшло весело й під звуки пісні «Гей, хлопці в зеленому, приберіть сміття!».
Як повідомляв УНІАН, у першому матчі Євро збірна Ірландії зіграла внічию зі Швецією – 1:1.
Наступний матч ірландці проведуть 18 червня проти Бельгії.
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