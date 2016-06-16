Ірландські вболівальники прибрали сміття на вулицях французьких міст у перервах між матчами Євро (відео)

Вболівальники збірної Ірландії з футболу, замість того щоб смітити і кидатися пляшками у фанатів з іншого боку, вирішили допомогти прибрати порожні пляшки та сміття французьким двірникам.

Прибирання пройшло весело й під звуки пісні «Гей, хлопці в зеленому, приберіть сміття!».

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі Євро збірна Ірландії зіграла внічию зі Швецією – 1:1.

Наступний матч ірландці проведуть 18 червня проти Бельгії.