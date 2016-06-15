Гравець збірної Ісландії після нічиєї з Португалією: "Роналду - жалюгідний невдаха"

Хавбек збірної Ісландії Карі Арнасон відреагував на критику своєї команди з боку зіркового португальського футболіста Кріштіану Роналду, у післяматчевому коментарі.

"Роналду просто жалюгідний невдаха, - одразу заявив Арнасон. - Він не хотів програвати. Він забавний. Чого він чекав? «Барселону» на полі? Ми аутсайдери і граємо як аутсайдери. Але при цьому ми могли виграти цей матч, нам просто не пощастило. Ми не приділяли багато уваги Кріштіану на полі. Ми стежили за ним, але не змінювати плани на гру через одного Роналду це нерозумно. Ми намагалися не залишати його одного і це чудово спрацювало".

Перед цим Роналду заявив: «Ісландці святкували, ніби тільки що перемогли в чемпіонаті Європи. Це вузький склад розуму. Тому вони нічого не доб'ються».

Як повідомляв УНІАН, в останньому матчі 1-го туру Євро-2016 збірна Ісландії сенсаційно зіграла внічию з Португалією - 1:1.

Сьогодні пройдуть перші три матчі 2-го туру групового етапу змагань.