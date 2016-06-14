Поліція затримала на добу всіх росіян, які їхали в автобусі на гру Євро-2016

Всіх вболівальників збірної Росії, які раніше були заблоковані а автобусі французькою поліцією, затримано на добу для проведення слідчих дій. Про це повідомляє ria.ru, посилаючись на інформацію голови Всеросійського об'єднання вболівальників (ВОБ) Олександра Шпригіна.

Рішення затримати росіян, включаючи жінок і водіїв, прийняв прокурор Марселя.

"Все прояснилося. Спочатку шеф жандармерії нас відпустив, але пізніше прокурор Марселя прийняв рішення заарештувати всіх, включаючи жінок і водіїв. Подібне рішення прокурор прийняв у зв'язку з тим, що різко погіршився стан потерпілого англійця - у нього перестав функціонувати мозок... Ми затримані на добу. Нас етапують в Марсель для проведення слідчих дій. Час затримання ведеться з моменту зупинки автобуса", — написав Шпригін на своїй сторінці в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, раніше французький спецназ блокував автобус, в якому їхали в Лілль на матч Євро-2016 російські вболівальники.

Пізніше поліція пообіцяла депортувати всіх уболівальників.

Нагадаємо, 11 червня напередодні, під час і після гри збірних Росії та Англії в Марселі відбулися бійки за участю вболівальників обох команд. В результаті цього постраждали десятки людей.

Після цього французька поліція провела низку арештів, а також депортувала кілька росіян з країни. У той же час збірна Росії отримала від УЄФА умовну дискваліфікацію з турніру.