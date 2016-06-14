Франція депортує 50 уболівальників з Росії

Всіх уболівальників з Росії, що знаходяться в автобусі Всеросійського об'єднання вболівальників (ВОБ), депортують, повідомляє РИА Новости з посиланням на президента ВОБ Олександра Шпригіна.

"Зараз поліція витягує всіх нас з автобуса, оголосили про депортацію. Причини не пояснюють. В автобусі 50 осіб. Якась показуха! Жоден з нас не був затриманий на заворушеннях в Марселі, а в результаті чогось пристали до офіційної делегації ВОБ", — сказав Шпригін по телефону.

Раніше голова об'єднання вболівальників повідомив, що французький спецназ блокував і оглядає організовані групи російських фанатів на під'їзді до Ліллю, де 15 червня пройде матч Євро-2016 Росія — Словаччина.

Зараз на місце поліцейської спецоперації виїхав співробітник російського консульства. У диппредставництві зазначили, що ніяких офіційних запитів від влади Франції не надходило.

Пізніше французька влада підтвердила намір депортувати групу російських уболівальників. Як повідомляє агентство Франс-Прес, таке рішення пов'язане з тим, що фанати "становлять загрозу громадському порядку".

Як повідомляв УНІАН, раніше спецназ Франції блокував російських фанатів по дорозі на матч Євро зі словаками.

11 червня в Марселі відбувся матч 1-го туру групового етапу Євро-2016 Росія - Англія, який супроводжувався заворушеннями як на трибунах стадіону, так і до і після гри. Кілька вболівальників були важко поранені.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виступив з попередженням, що збірні Росії та Англії можуть бути виключені з числа учасників чемпіонату Європи-2016, якщо їх вболівальники знову будуть помічені у організації масових заворушень після інцидентів в Марселі.

Матч зі словаками росіяни повинні провести 15 червня.