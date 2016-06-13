Євро-2016: Ірландія та Швеція розійшлися миром

Збірні Ірландії та Швеції зіграли внічию в матчі першого туру групи E на Євро-2016. Матч завершився з рахунком 1:1.

Перший тайм набагато активніше провели ірландці, але їх перевага втілилася у гол лише на початку другої половини гри. На 48-й хвилині Веслі Хулаган, скориставшись передачею від Шеймуса Коулмена, з льоту вразив ворота Андреаса Ісаксона.

Після того, як рахунок змінився, Ірландія віддала ініціативу шведам. На 71-й хвилині Златан Ібрагімовіч зробив простріл вздовж воротарської лінії, і м'яч у свої ворота зрізав Кіран Кларк.

Ірландія - Швеція - 1:1 (0:0)

Голи: Хулаган (48) - Кларк (71, в свої ворота);

І: Рендольф, Коулмен, О'ши, Кларк, Бреді, Маккарті (Макгіді, 85), Вілан, Волтерс (Маклін, 63), Хулахан (Кін, 78), Хендрік, Лонг;

Ш: Ісакссон, Лустіг (Йоханссон, 45), Нільссон-Лінделоф, Гранквіст, Ольссон, Ларссон, Левіцкі (Екдаль, 86), Форсберг, Чельстрем, Ібрахімовіч, Берг (Гвідетті, 59);

Попередження: Маккарті, Вілан - Нільссон-Лінделоф.