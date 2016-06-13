Двох англійських вболівальників відправили до в'язниці за участь у заворушеннях в Марселі

Два англійських вболівальники отримали тюремний строк за участь у заворушеннях в Марселі, де проходить Євро-2016. Про це повідомляє The Daily Mail.

20-річний кухар Олександр Бут і 41-річний помічник психіатра Ян Гепворт звинувачуються в тому, що під час бійки з російськими фанатами кидали у французьку поліцію пляшки. Бут отримав двомісячний строк у в'язниці, Гепворт - тримісячний.

Під час суду Бут вибачився перед поліцією та запевнив, що ніколи раніше не брав участь у футбольному хуліганстві. "Я опинився в неправильний час в неправильному місці", - сказав Бут.

При цьому Гепворт сказав, що не пам'ятає, що відбувалося під час бійки.

Як повідомляв УНІАН, три людини були вислані з Франції за протиправну поведінку під час Євро-2016. При цьому, жодного з 150 російських хуліганів, які брали участь у бійці в Марселі, правоохоронці визначити і притягнути до відповідальності не змогли.