У Франції заборонили продаж алкоголю на Євро-2016

Уряд Франції заборонив продаж і вживання алкоголю на стадіонах, біля місць проведення матчів Євро-2016 і у фан-зонах, повідомляє BBC.

Таке рішення було прийнято після масових бійок за участю вболівальників збірних Росії й Англії, які відбувалися до, під час і після закінчення футбольного матчу команд цих країн в Марселі.

"Я попросив прийняти всі необхідні заходи для того, щоб заборонити продаж, вживання і транспортування алкогольних напоїв до "вразливих місць" у дні матчів, а також дні перед матчами і дні після матчів, коли фан-зони відкриті", - заявив міністр внутрішніх справ Франції Бернар Козньов.

За його словами, заборона буде стосуватися обігу алкогольних напоїв у громадських місцях і магазинах.

Високопоставлені місцеві чиновники також мають право заборонити алкоголь у тих вуличних барах і кафе, де напої подаються в посуді, що може бути використана в якості снарядів.

"Події, що відбулися в Марселі, неприйнятні. Неприйнятні для влади, суспільства і любителів футболу", - додав Козньов.

Як повідомляв УНІАН, позавчора в Марселі відбулися великі бійки між фанами збірних Англії та Росії, в результаті чого травми отримали більше 40 чоловік.