У Франції заборонили продаж алкоголю на Євро-2016
Влада країни не хоче нових бійок між фанатами під час чемпіонату Європи.
Уряд Франції заборонив продаж і вживання алкоголю на стадіонах, біля місць проведення матчів Євро-2016 і у фан-зонах, повідомляє BBC.
Таке рішення було прийнято після масових бійок за участю вболівальників збірних Росії й Англії, які відбувалися до, під час і після закінчення футбольного матчу команд цих країн в Марселі.
"Я попросив прийняти всі необхідні заходи для того, щоб заборонити продаж, вживання і транспортування алкогольних напоїв до "вразливих місць" у дні матчів, а також дні перед матчами і дні після матчів, коли фан-зони відкриті", - заявив міністр внутрішніх справ Франції Бернар Козньов.
За його словами, заборона буде стосуватися обігу алкогольних напоїв у громадських місцях і магазинах.
Високопоставлені місцеві чиновники також мають право заборонити алкоголь у тих вуличних барах і кафе, де напої подаються в посуді, що може бути використана в якості снарядів.
"Події, що відбулися в Марселі, неприйнятні. Неприйнятні для влади, суспільства і любителів футболу", - додав Козньов.
Як повідомляв УНІАН, позавчора в Марселі відбулися великі бійки між фанами збірних Англії та Росії, в результаті чого травми отримали більше 40 чоловік.