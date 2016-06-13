Після матчу Євро-2016 загинув північноірландський уболівальник
11:19, 13 червня 2016Євро 2016
1264
24-річний фанат впав з поручнів на кам'яний пляж.
Перила, з яких впав уболівальник / eurosport.com
Вболівальник збірної Північної Ірландії загинув увечері через кілька годин після матчу його команди з Польщею, повідомляє Eurosport.сом.
Інцидент стався приблизно в дві години ночі в Ніцці. 24-річний фанат впав з поручнів на Англійській набережній.
Згідно з інформацією Reuters, втомлений вболівальник сперся на перила, перекинувся і впав вниз головою на кам'яний пляж.
У поліції вважають, що це була випадкова смерть. При цьому, правоохоронці додали, що загиблий в момент падіння був не тверезий.
Як повідомляв УНІАН, Збірна Північної Ірландії в своєму першому матчі на Євро-2016 програла Польщі з рахунком 0:1.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter