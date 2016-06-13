Після матчу Євро-2016 загинув північноірландський уболівальник

Вболівальник збірної Північної Ірландії загинув увечері через кілька годин після матчу його команди з Польщею, повідомляє Eurosport.сом.

Інцидент стався приблизно в дві години ночі в Ніцці. 24-річний фанат впав з поручнів на Англійській набережній.

Згідно з інформацією Reuters, втомлений вболівальник сперся на перила, перекинувся і впав вниз головою на кам'яний пляж.

У поліції вважають, що це була випадкова смерть. При цьому, правоохоронці додали, що загиблий в момент падіння був не тверезий.

Як повідомляв УНІАН, Збірна Північної Ірландії в своєму першому матчі на Євро-2016 програла Польщі з рахунком 0:1.