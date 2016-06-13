Коноплянка: "Збірній України не вистачило концентрації"

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка вважає, що якщо б команда не пропустила м'яч від Німеччини на початку зустрічі, результат матчу міг бути іншим. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Футбол".

"Нам не вистачило концентрації, - вважає Коноплянка. - Якщо б не пропустили зі стандарту, то ще не зрозуміло, як би закінчився матч. Але нічого, треба дивитися вперед, не засмучуватися і робити висновки".

"Чому не реалізували моменти в першому таймі? Це футбол. Десь пощастило супернику, а ми свої моменти не використали, в тому числі і я. На цьому життя не закінчується, дивимося вперед і намагатимемося здобути позитивний результат в майбутніх матчах", - сказав півзахисник збірної України.

Як повідомляв УНІАН, у своєму першому матчі Євро-2016 збірна України програла Німеччині з рахунком 0:2.