Нова бійка на Євро-2016: у Ліллі поранені два українських вболівальника

Два українських вболівальника були поранені після нападу фанатів збірної Німеччини, повідомляє Sport Arena.

На площі Шарля де Голля в Ліллі, де відпочивали як українські, так і німецькі вболівальники, все було спокійно. Але в один момент на площі з'явилися близько 50 молодих німецьких хлопців у чорному одязі. Деякі з них були в балаклаві.

German and Ukraine fans fighting in Lille today! pic.twitter.com/OVK4oMwfSS — Football Fights (@footbalIfights) June 12, 2016

Вони кинули на площу синій фаєр, після чого згрупувалися і кинулися на українських вболівальників. Українці намагалися дати відсіч, але до подібної ситуації не були готові.

За інформацією Sport.ua, нападників було близько 80 осіб. Вони почали кидати в бік українців пляшки і фаєри. В результаті бійки, у багатьох українців розбиті голови. Крім того, німці відібрали в українських уболівальників фанатську атрибутику - прапори і шарфи.

Бійка тривала кілька хвилин, після чого на площі з'явилися вісім поліцейських автозаків - це змусило нападників припинити бійку і розбігтися по вузьких вуличках міста. Правоохоронці спочатку спробували наздогнати німців, але потім просто перекрили вулицю.

Пізніше стало відомо, що як мінімум одного нападника поліції вдалося затримати.

На даний момент поліція попросила організувати ескорт для українських вболівальників, які будуть їхати на стадіон. Альтернативний варіант - доставка фанів на гру автобусом.

Нагадаємо, матч Євро-2016, у якому Німеччина зіграє з Україною, розпочнеться сьогодні о 22:00.