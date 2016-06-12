Кількість постраждалих у сутичках фанатів Росії та Англії в Марселі зросла до 35 (фото, відео)

Про це повідомили у місцевій префектурі, передає La Provence.

Чотири людини отримали серйозні травми.

При цьому видання зазначає, що більшість постраждалих під час зіткнень вже готові залишити медустанови.

Читайте такожАнглійський фанат, побитий російськими вболівальниками у Марселі, пережив клінічну смерть - ЗМІ (фото)Нагадаємо, після закінчення матчу між збірними Англії та РФ бійка між фанами спалахнула прямо на трибунах.

Приблизно 30 російських уболівальників прорвали оточення стюардів і побігли до сектору з англійськими фанатами. Вони хотіли зірвати прапори і почали закидати англійців різними предметами.

У справу втрутилися стюарди, і диктор кілька разів російською мовою попросив росіян вгамуватися. Коли англійці почали розходитися зі стадіону, російських уболівальників не випускали.