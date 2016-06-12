Кількість постраждалих у сутичках фанатів Росії та Англії в Марселі зросла до 35 (фото, відео)
Кількість постраждалих у ході зіткнень, які відбулися між російськими та англійськими вболівальниками в Марселі перед матчем Євро-2016, зросла до 35.
Про це повідомили у місцевій префектурі, передає La Provence.
Чотири людини отримали серйозні травми.
При цьому видання зазначає, що більшість постраждалих під час зіткнень вже готові залишити медустанови.
Читайте такожАнглійський фанат, побитий російськими вболівальниками у Марселі, пережив клінічну смерть - ЗМІ (фото)Нагадаємо, після закінчення матчу між збірними Англії та РФ бійка між фанами спалахнула прямо на трибунах.
Приблизно 30 російських уболівальників прорвали оточення стюардів і побігли до сектору з англійськими фанатами. Вони хотіли зірвати прапори і почали закидати англійців різними предметами.
У справу втрутилися стюарди, і диктор кілька разів російською мовою попросив росіян вгамуватися. Коли англійці почали розходитися зі стадіону, російських уболівальників не випускали.
Ça part en live dans le virage sud #ANGRUS#Marseille#EURO2016pic.twitter.com/sphaMY0sIx— Christine Laemmel (@laemmelc) June 11, 2016