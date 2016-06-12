У Франції напередодні гри збірних на Євро-2016 побилися фани з Польщі та Північної Ірландії - ЗМІ

У Twitter з'явилося повідомлення, що у Ніцці побилися вболівальники з Польщі та Північної Ірландії.

Зазначається, що французька поліція намагалася їх заспокоїти.

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Матч між збірними Польщі та Північної Ірландії відбудеться в Ніцці 12 червня.

Aftermath of the European Championship between England and Russia.https://t.co/auC2rPRMeq — Breaking911 (@Breaking911) June 11, 2016

Нагадаємо, протягом останніх днів перед матчем Євро-2016 між збірними Англії та Росії в Старому порту Марселя виникали сутички між англійськими і російськими фанатами.

Поліції довелося кілька разів застосовувати сльозогінний газ для розгону учасників бійки вболівальників.

Крім того, ЗМІ у суботу повідомили, що після чергової сутички один з англійських шанувальників футболу перебуває у критичному стані.