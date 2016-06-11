Уельс обіграв Словаччину в матчі Євро-2016

В Бордо завершився матч чемпіонату Європи з футболу, в якому збірна Уельсу грала з командою Словаччини і обіграла суперника з рахунком 2:1.

Вирішальний гол у грі був забитий на 81-й хвилині.

Матч дебютантів Євро вийшов досить бойовим і вже на самому початку гри відбувся перший гольовий момент. На 10-й хвилині Бейл ударом зі штрафного перекинув м'яч через "стінку" і влучив у дальній кут. Воротар словаків Козачик, який поривався зміститися до ближньої штанги, не встиг зреагувати на удар.

Після цього гра вирівнялася, а в середині другого тайму словаки зрівняли рахунок, що цілком відповідало логіці подій. Мак увійшов в чужу штрафну по її правому краю і віддав пас у центр, де Дуда, пішовши від Вільямса, пробив у протихід воротарю.

Тим не менш, вирішальний момент у матчі був попереду. На 81-й хвилині Ремсі продерся через центр поля, пішов від Шкртела і віддав трохи правіше на Робсона-Кану, який в дотик переправив м'яч у сітку словацьких воріт.

Словаки мали шикарний момент для того, щоб зрівняти рахунок на 86-й хвилині, але Німець влучив прямо у воротаря.

Уельс - Словаччина - 2:1 (1:0)

Голи - Бейл (10), Робсон-Кану (81) - Дуда (61).

У: Уорд Д., Гантер, Тейлор Н., Девіс Б., Честер, Вільямс Е., Аллен, Ремсі (Річардс, 89), Едвардс Д. (Ледлі 69') , Вільямс Дж-н (Робсон-Кану 71') , 11. Бейл

С: Козачик, Шкртел, Пекарік, Дюріца, Грошовськи (Дуда, 60'), Куцка, Мак, Вайсс (Стох), Швенто, Гамшик, Дюріш (Німець 60').

Попередження: Грошовськи 31', Мак 78', Вайсс-молодший 80', Куцка 83' - усі Словаччина