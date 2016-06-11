Швейцарія обіграла Албанію у другому матчі Євро-2016

У Лансі завершився другий матч Євро-2016, в якому збірна Албанії зустрічалася з командою Швейцарії і програла з рахунком 0:1.

Це був матч першого туру команд Групи А.

Швидкий гол був забитий на самому початку матчу. На 5-й хвилині Шер виграв верхову боротьбу після навісу з кута поля і головою переправив м'яч у дальній верхній кут воріт суперника. э

Надалі обидві команди мали не одну нагоду для того, щоб або зрівняти рахунок, або збільшити свою перевагу, але голів більше не було.

Таким чином, після 1-го туру в таблиці у Франції і Швейцарії по 3 очки, у Албанії та Румунії - 0.

Албанія - Швейцарія - 0:1 (0:1)

Гол: Шер (5).

А: Беріша, Хюсай, Джака Т. (Качі, 62'), Маврай, Леньяні, Цана, Аголлі, 13. Кукелі, 21. Роші (Цикалеши, 73'), Абраши, Садику (Гаші, 82).

Ш: Соммер, Родрігес, Джуру, Шер, Ліхтштайнер, Джака Р., Бехрамі, Джемайлі (Фрай, 76'), Шакірі (Фернандес, 88), Сеферович, Мехмеді (Емболо, 62').

Попередження: Цана 23', Качі 63' - Шер 13', Бехрамі 67'

Вилучення: Цана 37'