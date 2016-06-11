Капітан збірної Франції Юго Льоріс: "Нам вдалося знайти ресурси, щоб виграти матч"

Голкіпер збірної Франції Юго Льоріс прокоментував перемогу над командою Румунії в стартовому матчі Євро-2016, повідомляє УЄФА.

"Головним завданням сьогодні було взяти три очки. Вийшов важкий поєдинок, команда відчувала напругу. Але в підсумку нам вдалося знайти ресурси, щоб виграти матч. Ми повинні привітати Пайє, він забив фантастичний м'яч", - зазначив Льоріс.

Говорячи про свій сейв в самому початку гри, на 2-й хвилині, воротар французів скромно зауважив: "Я просто зробив свою воротарську роботу. Ми завжди намагаємося викладатися по максимуму заради команди. Так, напевно, мій сейв вберіг нас від неприємностей на самому початку, тим більше що для нас це був непростий відрізок. Почали гру не так, як планували. Однак поступово вдалося взяти ініціативу у свої руки".

"Коли стало здаватися, що найважчий відрізок матчу для нас позаду, румуни заробили пенальті і реалізували його. А потім Пайє врятував усіх нас, забивши цей приголомшливий гол. Всі знають, наскільки талановитий Пайє, і неважливо, за "Вест Хем" він грає або за збірну. Добре, що він успішно почав турнір. Відчувається, що Дімітрі на ходу і впевнений у собі. І хоча перемога - це завжди заслуга команди, важливо, щоб її провідні гравці показували максимум своїх можливостей", - підсумував голкіпер.

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі Євро-2016 збірна Франції обіграла команду Румунії з рахунком 2:1. У суботу відбудуться ще три гри Євро. Збірна України свій перший матч на турнірі проти команди Німеччини проведе в неділю, 12 червня.