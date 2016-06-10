У Франції стартував чемпіонат Європи з футболу (фото)

У Сен-Дені пройшла церемонія відкриття чемпіонату Європи-2016 з футболу на "Стад де Франс".

На початку знаменитий танець "Канкан" виконали 400 дівчат волонтерів, потім прозвучало попурі з пісень Едіт Піаф, а після в ролі ді-джея розважавшого публіку виступив один із найвідоміших французьких музикантів Девід Гетта.

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Гімн Євро-2016 виконала шведська виконавиця Зара Ларссон.

В кінці церемонії французькі ВПС пролетіли ладом, зобразивши кольори прапору Франції, а трибуни забарвилися в кольори прапорів усіх країн-учасниць турніру.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з футболу відбудеться у Франції з 10 червня по 10 липня.

У першому матчі зустрічаються команди Румунії і Франції.

Матч Україна - Німеччина відбудеться у неділю, 12 червня.