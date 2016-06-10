У Франції стартував чемпіонат Європи з футболу (фото)
Церемонія відкриття пройшла на арені "Стад де Франс" у передмісті Парижа Сен-Дені.
У Сен-Дені пройшла церемонія відкриття чемпіонату Європи-2016 з футболу на "Стад де Франс".
На початку знаменитий танець "Канкан" виконали 400 дівчат волонтерів, потім прозвучало попурі з пісень Едіт Піаф, а після в ролі ді-джея розважавшого публіку виступив один із найвідоміших французьких музикантів Девід Гетта.
Читайте такожЄвро-2016 принесе УЄФА прибуток в 2 мільярди євро
Гімн Євро-2016 виконала шведська виконавиця Зара Ларссон.
В кінці церемонії французькі ВПС пролетіли ладом, зобразивши кольори прапору Франції, а трибуни забарвилися в кольори прапорів усіх країн-учасниць турніру.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з футболу відбудеться у Франції з 10 червня по 10 липня.
У першому матчі зустрічаються команди Румунії і Франції.
Матч Україна - Німеччина відбудеться у неділю, 12 червня.