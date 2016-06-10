Воротар збірної Іспанії Де Хеа заявив, що його не виключали з команди
20:47, 10 червня 2016Євро 2016
959
Іспанський голкіпер каже, що чутки про його участь у зґвалтуванні дівчини є вигадкою ЗМІ.
Де Хеа звинуватив ЗМІ у брехні / Sky Sports
Інформація про виключення зі складу збірної Іспанії на Євро-2016 голкіпера Давіда Де Хеа не відповідає дійсності. Про це заявив сам воротар іспанській пресі, повідомляє AS.
"По-перше, я був вкрай здивований цією новиною. Це брехня і тільки брехня!" - заявив Де Хеа.
Я як і раніше відчуваю в собі сили виступати за збірну Іспанії. У мене є велика підтримка товаришів по команді і прагнення виграти чемпіонат Європи. Все, що пишуть в пресі, - брехня! Це питання вирішуватимуть мої адвокати", - заявив Де Хеа.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що воротар "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа виведений зі складу збірної Іспанії у зв'язку з можливою участю у зґвалтуванні дівчини в 2012-му році.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter