Євро-2016 принесе УЄФА прибуток в 2 мільярди євро
19:13, 10 червня 2016Євро 2016
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Союз європейських футбольних асоціацій отримає рекордний прибуток від збільшення кількості команд і числа матчів.
Reuters
Чемпіонат Європи з футболу, який стартує 10-го червня у Франції, стане найприбутковішим турніром в історії УЄФА, повідомляє Bloomberg.
Очікується, що прибуток організації складе не менше €2 мільярдів. Для порівняння, на Євро-2012 УЄФА заробив €1,4 мільярда. Різке зростання прибутку обґрунтований, насамперед, збільшенням числа збірних у фінальній частині з 16-ти до 24-х і, відповідно, кількості матчів.
Продаж прав на трансляцію матчів турніру принесе УЄФА €1,05 мільярда, €450 мільйонів складуть спонсорські виплати.
Медіаправа на Кубок Америки-2016 були продані всього за €112 мільйонів.
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