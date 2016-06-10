Євро-2016 принесе УЄФА прибуток в 2 мільярди євро

Чемпіонат Європи з футболу, який стартує 10-го червня у Франції, стане найприбутковішим турніром в історії УЄФА, повідомляє Bloomberg.

Очікується, що прибуток організації складе не менше €2 мільярдів. Для порівняння, на Євро-2012 УЄФА заробив €1,4 мільярда. Різке зростання прибутку обґрунтований, насамперед, збільшенням числа збірних у фінальній частині з 16-ти до 24-х і, відповідно, кількості матчів.

Продаж прав на трансляцію матчів турніру принесе УЄФА €1,05 мільярда, €450 мільйонів складуть спонсорські виплати.

Медіаправа на Кубок Америки-2016 були продані всього за €112 мільйонів.