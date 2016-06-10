Воротар збірної Іспанії виведений зі складу команди на Євро через можливу причетність до зґвалтування

Воротар збірної Іспанії з футболу Давид Де Хеа виведений зі складу команди на чемпіонат Європи 2016 року, який пройде у Франції. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на британське видання The Independent.

Причиною цього стали публікації в іспанській пресі матеріалів, у яких наводиться інформація про причетність 25-річного воротаря до скандалу, пов'язаного із зґвалтуванням.

На Євро-2016 де Хеа повинен був бути основним воротарем команди, замість легендарного Ікера Касільяса - чемпіона світу і Європи 2008-2012 років.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з футболу-2016 відбудеться з 10 червня по 10 липня у Франції. На груповому етапі команда Іспанії зіграє з Хорватією, Чехією та Туреччиною.