Тимощук, Буффон і Росіцкі потрапили до збірної ветеранів Євро-2016
16:27, 08 червня 2016Євро 2016
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УЄФА представила свою версію символічного складу футболістів-зірок віком від 35 років, які потрапили до заявок команд на Євро-2016.
Тимощук потрапив у збірну ветеранів / ua-football.com
Півзахисник казахстанського "Кайрата" і збірної України Анатолій Тимощук потрапив до символічної збірної ветеранів Євро-2016 за версією УЄФА, повідомляє офіційний сайт організації.
Всім виконавцям, що потрапили в умовну команду, старше 35 років. Повністю команда виглядає так:
Воротар: Джанлуїджі Буффон (Італія);
Захисники: Разван Рац (Румунія), Рікардо Карвальо (Португалія), Андреа Барцальї (Італія), Патріс Евра (Франція);
Півзахисники: Анатолій Тимощук (Україна), Лучан Санмартян (Румунія), Томаш Росіцкі (Чехія);
Форварди: Аріс Адурітц (Іспанія), Роббі Кін (Ірландія), Ейдур Гудйонсен (Ісландія).
Як повідомляв УНІАН, раніше УЄФА представила свою символічну збірну всіх часів Євро-2016.
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