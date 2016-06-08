Тимощук, Буффон і Росіцкі потрапили до збірної ветеранів Євро-2016

Півзахисник казахстанського "Кайрата" і збірної України Анатолій Тимощук потрапив до символічної збірної ветеранів Євро-2016 за версією УЄФА, повідомляє офіційний сайт організації.

Всім виконавцям, що потрапили в умовну команду, старше 35 років. Повністю команда виглядає так:

Воротар: Джанлуїджі Буффон (Італія);

Захисники: Разван Рац (Румунія), Рікардо Карвальо (Португалія), Андреа Барцальї (Італія), Патріс Евра (Франція);

Півзахисники: Анатолій Тимощук (Україна), Лучан Санмартян (Румунія), Томаш Росіцкі (Чехія);

Форварди: Аріс Адурітц (Іспанія), Роббі Кін (Ірландія), Ейдур Гудйонсен (Ісландія).

Як повідомляв УНІАН, раніше УЄФА представила свою символічну збірну всіх часів Євро-2016.