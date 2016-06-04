Напередодні Євро-2016: Франція і Німеччина виграли, Хорватія забила Сан-Марино 10 голів

В суботу відбулися п'ять товариських матчів за участю команд-учасниць Євро-2016, де свої чергові перемоги здобули європейські гранди - Франція і Німеччина, а найпримітнішим став поєдинок Хорватії та Сан-Марино.

Гра завершилася з рахунком 10:0.

Хорвати відкрили рахунок на 21-й хвилині, а останній десятий гол забили на 84-й, за шість хвилин до фінального свистка. Хет-триками відзначилися Маріо Манджукіч та Нікола Калініч, а по голу на свій рахунок записали Марко Пьяца, Іван Ракітіч, Іван Перішич і капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна.

В матчах за участю фаворитів майбутньої першості Німеччина впевнено здолала Угорщину (голи на рахунку Адама Лонга, в свої ворота і Томаса Мюллера), а Франція розтрощила Шотландію - 3:0 (Ольв'є Жиру, дубль, Лоран Косельни).

Ще один гранд європейського футболу збірна Нідерландів, яка сенсаційно не потрапила на Євро, обіграла учасника майбутнього турніру Австрію - 2:0. Голи на рахунку Вінсента Янссена і Жоржиньо Вейналдума.

Матч за участю одного з суперників збірної України по групі Північної Ірландії проти Словаччини завершився нудною нічиєю - 0:0.