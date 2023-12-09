На думку Жана Беленюка, на ОІ-2024 ми маємо "встановлювати проукраїнську повістку дня в Парижі, використовуючи цей величезний комунікаційний майданчик.

Україна не повинна бойкотувати Олімпіаду, що відбудеться у Парижі 2024 року, попри допуск до неї спортсменів із Росії та Білорусі у нейтральному статусі. Про це у своєму Facebook написав чемпіон Олімпійських ігор у Токіо, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту Жан Беленюк.

Він нагадав, що Україна вже бойкотувала спортивні змагання, де були представлені "нейтральні" росіяни, в період одразу ж після проголошення нових рекомендацій Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), і цей досвід показав його неефективність.

"Спортсмени втратили можливість здобувати перемоги для нашої країни і, що ще важливіше, можливість використовувати міжнародні майданчики для того, щоб доносити інформацію по всьому світу про війну на Батьківщині, надаючи таку можливість росіянам у той же момент", - зазначив Беленюк.

Водночас, на його думку, Україні так і не вдалося сформувати навколо себе коаліцію країн-союзників, які б готові були "реально приєднатися до бойкоту і тим сами суттєво посилити свою позицію щодо тиску на МОК. При цьому нардеп закликає продовжувати тиснути на МОК і міжнародні федерації щодо дотримання їх же рекомендацій.

"Їхати! Перемагати! Не тиснути руку, показуючи, що терористи не гідні жодної поваги! Встановлювати проукраїнську повістку дня в Парижі, використовуючи цей величезний комунікаційний майданчик. Сподіваюся, що посадові особи, що прийматимуть остаточне рішення, зможуть його знайти і прийняти максимально виваженим, в інтересах нашої країни", - підкреслив Беленюк.

Участь російських та білоруських спортсменів в Олімпіаді-2024

Попри протести десятків країн Міжнародний олімпійський комітет допустив до Олімпіади "нейтральних" росіян та білорусів. Щоправда, діятимуть суворі правила відбору. Окрім традиційних антидопінгових заборон, до участі не допускатимуть спортсменів, які активно підтримують війну, уклали контракт на службу в російській чи білоруській армії або у спецслужбах.

Крім того, буде заборонена будь-яка символіка Росії та Білорусі - учасники будуть із нейтральним статусом. Рішення про повернення спортсменів МОК ухвалив попри протест української сторони та близько трьох десятків інших країн, які вважають, що доки війна триває повертати росіян та білорусів недоречно.

Раніше УНІАН повідомляв, що МОК призупинив членство Олімпійського комітету Росії. Ухвала була прийнята у відповідь на рішення ОКР включити до свого складу олімпійські комітети тимчасово окупованих територій України.

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