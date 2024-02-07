Олександр Усик розповів про свої почуття після перенесення бою проти Тайсона Ф'юрі.

Володар поясів WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик поділився своєю думкою про перенесення бою за титул абсолютного чемпіона світу з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.

Український боксер зазначив, що підготується до нової дати бою і буде готовий тричі побитися з британцем.

"Я більше люблю Ф'юрі. Чому? Тому що це людина, яка має мій четвертий пояс. Це людина, яка допомогла мені стати знаменитою. Тому що ми, всі люди, повинні любити друзів, не друзів, знайомих, всіх людей.

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Прекрасно, коли ти ввічливий, а не брудний. У мене навіть не було ніякого роздратування всередині. Ніякого розчарування.

Я просто озирнувся на всю роботу, яку я зробив - ранні підйоми, пробіжки, плавання, спаринги, обсяг усього цього, і подумав про себе: "Ого, я зробив хорошу роботу".

Тоді я подумав про те, скільки ще потрібно тренуватися і скільки хорошої роботи зроблю.

Тому, коли з Божою допомогою я закінчу всю цю роботу, я зможу боксувати з трьома Тайсонами Ф'юрі. Ми можемо зробити це одночасно або по одному в суботу, неділю, а потім у понеділок", - наводить слова Усика Sky Sports.

Нагадаємо, бій Усика проти Ф'юрі спочатку повинен був відбутися 17 лютого цього року. Однак британець отримав травму під час спарингу і поєдинок перенесли на 18 травня.

Відзначимо, що переможець цього поєдинку стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Також переможець бою отримає від організаторів спеціальний пояс, який буде прикрашений золотом і сріблом, а буквами буде нанесений напис World Heawyweight Undisputed Champion - "абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі".

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