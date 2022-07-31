Сергій Дерев'янченко здобув перемогу над американцем Джошуа Конлі.

У Нью-Йорку українець Сергій Дерев'янченко здобув перемогу над американцем Джошуа Конлі. 36-річний уродженець Криму одноголосним рішенням суддів (98:92, 99:91, 99:91) переміг 30-річного Конлі.

Поєдинок був 10-раундовим.

Загалом на профі-рингу в Дерев'янченка тепер 14 перемог та 4 поразки. Конлі має 17 перемог, 4 поразки та 1 нічию.

У грудні 2021 року Сергій сенсаційно програв рішенням суддів Карлосу Адамесу. Востаннє Дерев'янченко перемагав у 2019 році - німця Джека Кулкая.

Сергій Дерев'янченко: кар'єра

Українець тричі боксував за титул чемпіона світу і у всіх боях поступився - Деніелу Джейкобсу, Геннадію Головкіну і Джермалу Чарло.

Дерев'янченко - бронзовий призер чемпіонату світу 2007 року.

Він - один з найкращих боксерів за історію Всесвітньої серії боксу в любителях.

На професійному рингу дебютував у липні 2014 року в середній ваговій категорії (під піклуванням американського промоутера Lou DiBella).

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