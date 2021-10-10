Тайсон Ф'юрі хотів підтримати Деонтея Вайлдера після своєї перемоги.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що намагався підтримати Деонтея Вайлдера після бою, проте той не проявив поваги у відповідь.

У поєдинку, який відбувся в Лас-Вегасі, Ф'юрі достроково переміг Вайлдера.

"Я спортсмен, я підійшов до Вайлдера, щоб проявити до нього трохи любові і поваги, але він не хотів показувати це у відповідь. Тому я молюся за нього", - сказав Ф'юрі після бою, передає журналіст Майк Коппінджер в Twitter.

"Я просто сказав йому після бою: "Молодець", а він відповів: "Я не хочу проявляти ніякої спортивної майстерності або поваги". Я сказав: "Немає проблем". Я дуже здивований. Він жалюгідний невдаха. Ідіот", - додав Ф'юрі.

Також британець висловив надію, що з Вайлдером все буде в порядку:

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"Я влучав йому в скроню, а такі удари закінчують кар'єру. Просто сподіваюся, що з ним все в порядку. Він був серйозно покараний сьогодні".

Ф'юрі - Вайлдер: підсумки бою

Ф'юрі та Вайлдер зустрічалися в рингу вже втретє. Перший поєдинок завершився внічию, а другий і третій бої виграв Ф'юрі.

Третій бій завершився перемогою британця в одинадцятому раунді.

Ф'юрі здобув 31-у перемогу в 32 боях на профі-рингу при одній нічиїй. Вайлдер програв вдруге в 45 боях при одній нічиїй.

Ф'юрі захистив титул чемпіона світу за версією WBC, а також пояс The Ring.

У мережі з'явився суддівський протокол на момент зупинки бою.

Автор: Антон Дудар