Чжан Чжилей впевнений, що може перемогти Тайсона Ф'юрі.

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO в суперважкій вазі Чжан Чжилей, який напередодні брутально нокаутував Джо Джойса, заявив, що хоче провести поєдинок з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Китайський боксер вважає, що нокаутує "Циганського короля", якщо той прийме його виклик.

"Я не знаю, що Ф'юрі думає про мій виступ. Я не хочу, щоб він думав. Я хочу, щоб він говорив.

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Давай зустрінемося один з одним на рингу. Якщо ми поб'ємося, то він засне на канвасі", - заявив Чжилей в коментарі YouTube-каналу"Pro Boxing Fans".

Нагадаємо, в ніч на 24 вересня Чжан Чжилей нокаутував відомого британця Джо Джойса в третьому раунді в головній події вечора боксу в Лондоні.

Відзначимо, що це був другий бій китайського і британського боксерів. Перший поєдинок також завершився сенсаційною перемогою Чжилея.

Всього в послужному списку 40-річного китайського боксера 26 перемог, одна нічия і одна поразка.

Тайсон Ф'юрі, в свою чергу, провів 34 бої на профі-рингу, в яких здобув 33 перемоги. Ще один поєдинок завершився внічию.

Свій слідкуючий бій "Циганський король" проведе 28 жовтня проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.

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