Чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика позбавили звання "Почесного жителя Сімферополя".
Відповідне рішення було прийнято в рамках позачергової сесії незаконного органу влади Сімферополя.
"Позбавити звання "Почесний громадянин міста Сімферополя" Усика Олександра Олександровича за вчинення дій, спрямованих на дискредитацію Російської Федерації, Республіки Крим і муніципального утворення Міський округ Сімферополь Республіки Крим", - йдеться в рішенні "міської ради".
Усик отримав звання "Почесного громадянина Сімферополя" в серпні 2012 року "За значний особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, спортивну майстерність, досягнення високих результатів у спорті".
Український боксер завоював золото Олімпійських ігор-2012 в Лондоні у ваговій категорії до 91 кг, також він вигравав чемпіонат світу та Європи. На професійному рівні 35-річний боксер здобув 19 перемог у 19 поєдинках.
У теперішній час Усик готується до реваншу з британцем Ентоні Джошуа. Їх перший бій був визнаний подією 2021 року за версією видання The Ring. Протистояння тривало всі 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перемогу українському боксеру - 116-112, 117-114, 115-113. Перемога в цьому бою принесла Олександру титули WBA Super, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі.
Усик-Джошуа: що відомо про реванш
- 25 вересня минулого року Усик здобув перемогу в Лондоні над Джошуа одноголосним рішенням суддів і став чемпіоном хевівейту.
- Джошуа скористався правом на реванш і за словами промоутера британця повторний бій повинен пройти не пізніше, ніж 2 липня 2022 року. Але через те, що важко вибрати місце для проведення бою, то він може пройти і в кінці липня. Відомий журналіст назвав дату - 23 липня.
- Саудівська Аравія - дуже ймовірне місце проведення реваншу. Тривають переговори з цього питання.