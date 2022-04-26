Український боксер отримав нагороду в серпні 2012 року.

Чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика позбавили звання "Почесного жителя Сімферополя".

Відповідне рішення було прийнято в рамках позачергової сесії незаконного органу влади Сімферополя.

"Позбавити звання "Почесний громадянин міста Сімферополя" Усика Олександра Олександровича за вчинення дій, спрямованих на дискредитацію Російської Федерації, Республіки Крим і муніципального утворення Міський округ Сімферополь Республіки Крим", - йдеться в рішенні "міської ради".

Усик отримав звання "Почесного громадянина Сімферополя" в серпні 2012 року "За значний особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, спортивну майстерність, досягнення високих результатів у спорті".

Український боксер завоював золото Олімпійських ігор-2012 в Лондоні у ваговій категорії до 91 кг, також він вигравав чемпіонат світу та Європи. На професійному рівні 35-річний боксер здобув 19 перемог у 19 поєдинках.

У теперішній час Усик готується до реваншу з британцем Ентоні Джошуа. Їх перший бій був визнаний подією 2021 року за версією видання The Ring. Протистояння тривало всі 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перемогу українському боксеру - 116-112, 117-114, 115-113. Перемога в цьому бою принесла Олександру титули WBA Super, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Усик-Джошуа: що відомо про реванш