23 медалі - такий сумарний врожай зібрали вітчизняні боксери.

Збірна України виборола друге загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи з боксу серед юнаків та дівчат.

Турнір проходив на території Боснії й Герцеговини у місті Сараєво. На цих змаганнях брали участь 274 боксери з 25 країн. Українська команда була представлена солідною кількістю бійців - 16 хлопців та 13 дівчат в ринзі захищали честь батьківщини.

Наша збірна завоювала 23 медалі, ставши однією з найкращих команд Європи. Більше виграли лише російські боксери - 28 медалей.

Зазначимо, що наша атлетка з Дніпра Анастасія Таран (вагова категорія - 60 кг) нокаутувала суперницю з Польщі у вирішальному бою, виборола золоту медаль та у підсумку була визнана найкращою боксеркою змагань. Також відзначилася капітан збірної України серед дівчат Кіра Макогоненко. 13-річна українка розгромила російську боксерку в фіналі та станцювала у ринзі з українським прапором.

Українці виграли 7 золотих, 9 срібних та 7 бронзових нагород. Таким чином, збірна України перевершила особистий попередній рекорд.

Золото виграли: Артем Міхальов (40 кг), Васіф Керімов (46 кг), Іван Безуглий (54 кг), Кіра Макогоненко (42 кг), Уляна Безфамільна (46 кг), Юлія Ступакова (54 кг), Анастасія Таран (60 кг).

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Срібло здобули: Давид Жигжжавін (42 кг), Відаді Зейнієв (44 кг), В'ячеслав Борщевський (52 кг), Анатолій Бегунов (57 кг), Олександр Третьяков (70), Валерія Локтіонова (36 кг), Таїсія Покусай (40 кг), Уляна Овсепян (44 кг), Марія Панасенко (48 кг).

Бронзу принесли в скарбничку: Дмитро Карабцов (48 кг), Тимур Карайван (50 кг), Кирило Романій (60 кг), Карім Гусейнов (63 кг), Олександр Слесарєв (80 кг), Богдан Бойченко (90 кг), Дар'я Коваленко (38 кг).

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Автор: Артем Будрін