У першому бою Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа за очками / фото REUTERS

Промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа, повідомив, що реванш його клієнта з Олександром Усиком, ймовірно, не відбудеться 23 липня, як це очікувалося раніше.

За словами Хірна, великі бої потребують більше часу на підготовку, а саме потрібно узгодити договір з телетрансляторами та зробити рекламу поєдинку.

"Ми зараз на порозі підписання всіх документів. До 23 липня залишилося всього сім тижнів. Це велика робота. Вони хочуть проводити міжнародні прес-тури по містах. Будуть обговорюватись телевізійні права та спонсорство. Ймовірно, бій буде перенесено на 2-3 тижні. Він може відбутися в серпні. Бій відбудеться. Я дуже впевнений, що наступного тижня ви отримаєте офіційне оголошення", - заявив Хірн для Talksport.

Також промоутер назвав "важким завданням" організацію топових поєдинків.

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