Екс-чемпіон світу заявив, що серйозно ставиться до професії політика.

Володимир Кличко зізнався, що політика йому не чужа. Поки він не готовий заявляти, що планує займатися політикою, але вважає, що міг би робити це краще за багатьох. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

Володимир Кличко вважає, що міг би працювати краще, ніж багато нинішніх політики. Хоча і не поспішає заявляти про те, що готовий стати політиком.

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"Я зараз не буду заявляти, що у мене є якісь плани цим займатися (політикою, - С.К.). Але коли я слухаю наших політиків - а я за ними уважно спостерігаю, - то часто думаю: хто ці смішні люди? Що вони говорять? Що вони роблять? Адже я точно можу зробити це краще", - вважає Володимир Кличко.

Брат мера Києва, лідера "УДАРу" Віталія Кличка підкреслив, що серйозно ставиться до професії політика.

"Що значить "пішов у політику"? У політику не ходять. Нею або займаються, або вона займається тобою. Ти робиш вибір. Будеш цим займатися чи ні", - сказав Володимир Кличко.

Володимир Кличко: подробиці кар'єри

На аматорському рівні український боксер став олімпійським чемпіоном у 1996-му році.

На профі-рингу Кличко-молодший провів 69 боїв, в яких здобув 64 перемоги (53 - нокаутом) при 5 поразках.

За свою кар'єру в профі Володимир Кличко ставав чемпіоном світу за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) і WBA (2011-2015).

Володимир Кличко утримував титул чемпіона світу в суперважкій вазі протягом 12 років, що є найкращим показником за всю історію.

У своєму останньому поєдинку в квітні 2017 року Володимир Кличко поступився технічним нокаутом в 11-му раунді британцеві Ентоні Джошуа.

У грудні минулого року Кличко-молодший був включений в Міжнародний зал боксерської слави.

Автор: Антон Дудар