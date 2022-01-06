Британець збирається реабілітуватися у реванші.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа підтвердив, що він готується до реваншу з Олександром Усиком.

Британець проаналізував свою поразку українцю в першому бою для EAC News.

"Я повністю мотивований. Мені треба виправити помилки, от і все. Дозвольте мені нічого не ускладнювати. Я знаю, що можу перемогти в реванші. Можливо, Усик теж знає, що він може перемогти. Він думав про це перед першим боєм. Я теж думав про це перед першим боєм, але він виявився кращим за мене", - сказав Джошуа.

"Я повернуся, спробую дещо зробити. Ми вийдемо перемагати. Я з нетерпінням чекаю цього поєдинку. Після своєї першої поразки (Енді Руїсу - прим.ред.) я не шукав ніяких виправдань, хоча у мене були причини. Я завжди відчував, що все нормально. Я прийняв поразку, але потім повернув борг. Я знав, що візьму реванш. Я відкинув минулу невдачу убік, але поразка в поєдинку з Усиком мене зачепила, тому що я був готовий на 100 процентів. В мене не було проблем, все було круто", - додав Ентоні.

"Я вийшов і програв сильнішому того вечора суперникові, це боляче. Але так я отримав мотивацію на те, щоб витягнути себе з положення, в якому я був убитий ментально. Я дам відсіч і реабілітуюся", - завершив думку Джошуа.

Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів у вересні 2021 року й став володарем поясів WBA, IBF, WBO й IBO.

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