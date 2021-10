Олександр Усик проанонсував автобіографічний документальний фільм, а П'ятов Андрій дотепно пожартував з цього приводу.

Олександр Усик, який три тижні тому приголомшливо побив британського боксера Ентоні Джошуа, проанонсував вихід автобіографічного документального фільму.

Кінострічка називається "I'm Feel, I'm very Feel" - і вийде у 2022 році.

"Скоро на екранах. "I'm Feel, I'm Very Feel", - надрукував у своєму Instagram Усик, продемонструвавши кадри із-за лаштунків зйомок фільму.

На цей допис зірки боксу з гумором відреагував капітан збірної України та донецького "Шахтаря" Андрій П'ятов.

"I'm жду, I'm very жду", - надрукував П'ятов.

Відзначимо, що походження фрази "I'm Feel, I'm very Feel" має власну історію. Усик вперше сказав цю цитату у 2017 році перед боєм з німцем Марко Хуком. На питання кореспондента перед поєдинком "How do you feel?" ("Як почуваєшся?"), Усик відповів: "I'm feel. I'm very feel!". Такий варіант відповіді звісно не є граматично правильним, але "завірусився", прижився та став крилатим виразом.

Читайте такожУсик обійшов Ломаченка в рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Артем Будрін