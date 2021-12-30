Український екс-чемпіон пообіцяв повернутися у Лапландію наступного року.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко відвідав Лапландію. Боксер навідався до резиденції Санта-Клауса та показав святкове фото.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував знімок з Санта-Клаусом та поділився планами на майбутнє.

Кличко-молодший позував біля Санта-Клауса, сидячи у нього біля ніг. Екс-чемпіон радісно посміхався та виглядав щасливим. В описі до святкового фото він написав, що вдячний Санті. Також Кличко-молодший додав, що наступного року він планує знову навідатися до Лапландії.

Фанати екс-чемпіона прийшли у захват від нового фото Кличка. Багатьох також потішили знімки природи Лапландії, які також показав боксер.

"Яка краса", "Клас, дуже рада за вас", "От би й мені туди", "Цікаво, а що ви загадали?", - написали коментатори.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Володимир Кличко розкрив деталі можливого повернення на ринг. Український екс-чемпіон заявив, що може повернутися в найближчі п'ять років.

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