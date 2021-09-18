Анатолій Ломаченко раніше вже допомагав Олександру Усику в поєдинку проти Мурата Гассієва.

Батько і тренер Василя Ломаченка Анатолій готує Олександра Усика до поєдинку проти Ентоні Джошуа.

Про це повідомив промоутер Усика Олександр Красюк, передає ESPN.

Красюк підкреслив, що Ломаченко буде перебувати в куту Усика під час бою:

"Анатолій Ломаченко був наставником Усика ще з часів Олімпіади в Лондоні й досі ним залишається. Він буде в куту Усика в Лондоні".

Нагадаємо, що раніше Анатолій Ломаченко перебував у куту Усика під час фінального бою Всесвітньої суперсерії боксу проти Мурата Гассієва за звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі.

Бій Джошуа - Усик відбудеться 25 вересня.

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І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.

34-річний Усик на професійному рингу провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.

У найпрестижнішому дивізіоні Усик спершу достроково переміг Чазза Візерспуна, а в жовтні минулого року за очками виграв у Дерека Чісори.

31-річний Джошуа в профі провів 25 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 1 поразка (від Енді Руїса в грудні 2019 року). Чемпіоном світу він став у 2016 році (за версією IBF), а всі свої пояси зібрав, перемігши Володимира Кличка і Джозефа Паркера.

У двох останніх боях Джошуа взяв реванш у Руїса, перемігши рішенням суддів, а в грудні минулого року нокаутував Кубрата Пулєва.

Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Антон Дудар