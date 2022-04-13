Олександр Усик / фото REUTERS

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик здивував уболівальників несподіваною зміною іміджу.

Знаменитий український боксер згадав зачіску, яку робив ще при своїх виступах на аматорському рівні.

У своєму Instagram Олександр Усик опублікував фото з новою-старою зачіскою.

"Все буде Україна", - підписав знімок Усик.

фото instagram.com/usykaa

Додамо, що з такою зачіскою Усик виступав на Олімпіаді-2012, коли він завоював золоті медалі і після перемоги станцював прямо в рингу гопак.

Нагадаємо, зараз Олександр Усик знаходиться в Європі, де очікує офіційного підтвердження бою проти британського боксера Ентоні Джошуа. 

Раніше УНІАН повідомляв, що Олександр Усик оголосив про створення благодійного фонду для підтримки України. 

Усик - Джошуа: що відомо про реванш

  • 25 вересня минулого року Усик здобув перемогу в Лондоні над Джошуа одноголосним рішенням суддів і став чемпіоном хевівейту.
  • Джошуа скористався правом на реванш і за словами промоутера британця повторний бій повинен пройти не пізніше, ніж 2 липня 2022 року. Але через те, що важко вибрати місце для проведення бою, то він може пройти і в кінці липня. Відомий журналіст назвав дату - 23 липня.
  • Саудівська Аравія - дуже ймовірне місце проведення реваншу. Тривають переговори з цього питання.