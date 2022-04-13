Український боксер повернув свій легендарний образ.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик здивував уболівальників несподіваною зміною іміджу.

Знаменитий український боксер згадав зачіску, яку робив ще при своїх виступах на аматорському рівні.

У своєму Instagram Олександр Усик опублікував фото з новою-старою зачіскою.

"Все буде Україна", - підписав знімок Усик.

Додамо, що з такою зачіскою Усик виступав на Олімпіаді-2012, коли він завоював золоті медалі і після перемоги станцював прямо в рингу гопак.

Нагадаємо, зараз Олександр Усик знаходиться в Європі, де очікує офіційного підтвердження бою проти британського боксера Ентоні Джошуа.

Раніше УНІАН повідомляв, що Олександр Усик оголосив про створення благодійного фонду для підтримки України.

Усик - Джошуа: що відомо про реванш