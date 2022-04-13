Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик здивував уболівальників несподіваною зміною іміджу.
Знаменитий український боксер згадав зачіску, яку робив ще при своїх виступах на аматорському рівні.
У своєму Instagram Олександр Усик опублікував фото з новою-старою зачіскою.
"Все буде Україна", - підписав знімок Усик.
Додамо, що з такою зачіскою Усик виступав на Олімпіаді-2012, коли він завоював золоті медалі і після перемоги станцював прямо в рингу гопак.
Нагадаємо, зараз Олександр Усик знаходиться в Європі, де очікує офіційного підтвердження бою проти британського боксера Ентоні Джошуа.
Раніше УНІАН повідомляв, що Олександр Усик оголосив про створення благодійного фонду для підтримки України.
Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- 25 вересня минулого року Усик здобув перемогу в Лондоні над Джошуа одноголосним рішенням суддів і став чемпіоном хевівейту.
- Джошуа скористався правом на реванш і за словами промоутера британця повторний бій повинен пройти не пізніше, ніж 2 липня 2022 року. Але через те, що важко вибрати місце для проведення бою, то він може пройти і в кінці липня. Відомий журналіст назвав дату - 23 липня.
- Саудівська Аравія - дуже ймовірне місце проведення реваншу. Тривають переговори з цього питання.