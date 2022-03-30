Володар поясів WBA, WBO, IBF, IBO у суперважкій вазі Олександр Усик висловився про свій наступний поєдинок з британцем Ентоні Джошуа.
Цитує 35-річного кримчанина CNN.
– Наскільки складним було рішення залишити захищати Україну та виїхати готуватися до титульного бою з Джошуа?
– Я хотів залишитися й захищати Україну, але друзі переконали мене, що я зроблю для України більше, якщо боксуватиму, а не стрілятиму.
– Чому для підготовки ви обрали Чехію?
– Мої друзі приїхали сюди, я не залишусь тут надовго. Я тренуватимуся там, де боксуватиму.
– Чи підтримуєте ви зв’язок із колегами з боксу, які залишилися в Україні?
– Звичайно. Я перебуваю в постійному контакті з Василем Ломаченком, Володимиром та Віталієм Кличком.
– Чи можна взагалі відірватися від подій в Україні та повністю зосередитись на тренуваннях?
– Намагаюся зосередитись здебільшого на тренуваннях, за новинами практично не стежу. Усі мої друзі, які захищають нашу державу, кажуть, щоб я відключив телефон та тренувався. Від мене чекають гарного виступу на рингу. Для України.
– І наскільки це тяжко?
– Тяжко, але молитви Богові допомагають.
– У вас є якісь особливі плани на гроші, які ви заробите за титульний бій, наприклад, допомогти Україні?
– Щось інше мене зараз точно не цікавить – ні пояси, ні щось інше, окрім допомоги Україні. Я докладу всіх своїх сил на тренуваннях і зроблю все, що в моїх силах, щоб підтримати своїх людей так само, як вони підтримують мене. Україна переможе.
– Які плани після бою?
– Я обов’язково повернуся до України, – сказав Усик.
Додамо, що в боксера троє дітей і йому не треба був спеціальний дозвіл для виїзду з України.
Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- 25 вересня минулого року Усик переміг у Лондоні Джошуа одноголосним рішенням суддів і став чемпіоном хевівейту.
- Джошуа скористався правом на реванш і за словами промоутера британця повторний бій має пройти не пізніше, ніж 2 липня 2022 року. Організувати поєдинок планують наприкінці червня.
- Саудівська Аравія та Великобританія - найбільш вірогідні місця проведення реваншу. Тривають перемовини з цього питання.