Наш боксер готується до реваншу з Ентоні Джошуа.

Володар поясів WBA, WBO, IBF, IBO у суперважкій вазі Олександр Усик висловився про свій наступний поєдинок з британцем Ентоні Джошуа.

Цитує 35-річного кримчанина CNN.

– Наскільки складним було рішення залишити захищати Україну та виїхати готуватися до титульного бою з Джошуа?

– Я хотів залишитися й захищати Україну, але друзі переконали мене, що я зроблю для України більше, якщо боксуватиму, а не стрілятиму.

– Чому для підготовки ви обрали Чехію?

– Мої друзі приїхали сюди, я не залишусь тут надовго. Я тренуватимуся там, де боксуватиму.

– Чи підтримуєте ви зв’язок із колегами з боксу, які залишилися в Україні?

– Звичайно. Я перебуваю в постійному контакті з Василем Ломаченком, Володимиром та Віталієм Кличком.

– Чи можна взагалі відірватися від подій в Україні та повністю зосередитись на тренуваннях?

– Намагаюся зосередитись здебільшого на тренуваннях, за новинами практично не стежу. Усі мої друзі, які захищають нашу державу, кажуть, щоб я відключив телефон та тренувався. Від мене чекають гарного виступу на рингу. Для України.

– І наскільки це тяжко?

– Тяжко, але молитви Богові допомагають.

– У вас є якісь особливі плани на гроші, які ви заробите за титульний бій, наприклад, допомогти Україні?

– Щось інше мене зараз точно не цікавить – ні пояси, ні щось інше, окрім допомоги Україні. Я докладу всіх своїх сил на тренуваннях і зроблю все, що в моїх силах, щоб підтримати своїх людей так само, як вони підтримують мене. Україна переможе.

– Які плани після бою?

– Я обов’язково повернуся до України, – сказав Усик.

Додамо, що в боксера троє дітей і йому не треба був спеціальний дозвіл для виїзду з України.

Усик - Джошуа: що відомо про реванш