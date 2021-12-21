Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик дав прогноз на потенційний бій Василя Ломаченка проти абсолютного чемпіона легкого дивізіону Джорджа Камбососа.
Цитує українця YouTube-канал Usachev TV.
"Для Ломаченка вже не важливий реванш з Лопесом. Сенс з ним боксувати? Вася завжди більше акцентувався не на Лопесі, а на поясах. Зараз для нього найкращий бій - поєдинок з Камбососом. Моя думка, що в ньому інтриги теж немає. Я вважаю, що Вася його розбере на запчастини.
За іронією долі, з Лопесом трапилося те саме, що з Васею сталося в поєдинку з ним. Мабуть, Камбосос заліз йому в голову - або він недооцінив, або переоцінив. Лопес вийшов несхожий на себе. Тільки якщо Василь робив мало, то Лопес почав з відкритим забралом стрибати на амбразуру", - заявив Олександр.
"Камбосос - невелика загроза у легкій вазі, дарма що має всі титули. Думаю, що довго вони у нього не затримаються", - додав Гвоздик.
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Ситуація в легкій вазі
- Джордж Камбосос переміг Теофімо Лопеса і став володарем титулів WBC Franchise, WBO, WBA і IBF в легкій вазі. Раніше три з чотирьох цих поясів належали Ломаченку.
- Український боксер впевнено побив Річарда Коммі та тепер посідає друге місце в рейтингу найкращих представників легкого дивізіону від BoxRec.
- Вже три боксери виявили бажання зустрітися з Камбососом - володар пояса WBC Девін Хейні, Раян Гарсія, а також Шакур Стівенсон.
- Сам Камбосос раніше заявляв, що дасть шанс Ломаченку, коли завоює пояси. Промоутер Камбососа сказав, що українець входить до числа можливих суперників австралійця.