Олександр Гвоздик знецінив шанси Джорджа Камбососа-молодшого.

Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик дав прогноз на потенційний бій Василя Ломаченка проти абсолютного чемпіона легкого дивізіону Джорджа Камбососа.

Цитує українця YouTube-канал Usachev TV.

"Для Ломаченка вже не важливий реванш з Лопесом. Сенс з ним боксувати? Вася завжди більше акцентувався не на Лопесі, а на поясах. Зараз для нього найкращий бій - поєдинок з Камбососом. Моя думка, що в ньому інтриги теж немає. Я вважаю, що Вася його розбере на запчастини.

За іронією долі, з Лопесом трапилося те саме, що з Васею сталося в поєдинку з ним. Мабуть, Камбосос заліз йому в голову - або він недооцінив, або переоцінив. Лопес вийшов несхожий на себе. Тільки якщо Василь робив мало, то Лопес почав з відкритим забралом стрибати на амбразуру", - заявив Олександр.

"Камбосос - невелика загроза у легкій вазі, дарма що має всі титули. Думаю, що довго вони у нього не затримаються", - додав Гвоздик.

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Ситуація в легкій вазі