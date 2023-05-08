На його думку, кожен із цих боїв має коштувати десь 150 мільйонів.

Відомий британський боксер Дерек Чісора відреагував на чутки про організацію грандіозного шоу за участю Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Деонтея Вайлдера та Олександра Усика у грудні в Саудівській Аравії, він погодився стати промоутером цього вечора.

Боксер також зголосився стати вчителем Усика з англійської мови, щоб той міг більш активно включитися у розкручування свого поєдинку проти Фьюрі, заявив Чісора в інтерв'ю iFL TV.

"Це бої, які люди мають побачити. Це протистояння майстерності. Я готовий стати промоутером цього шоу до кінця. Ви, мабуть, чули, що Усик не розмовляє англійською. Якщо я візьмуся за нього, він почне говорити англійською. Він так заговорить, що забуде українську!" – сказав Чісора.

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На його думку, кожен із цих боїв має коштувати десь 150 мільйонів, а Саудівська Аравія "дає величезний чек".

Чутки про боксерський турнір в Саудівській Аравії

Нещодавно промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн повідомив, що на Близькому Сході може відбутися наприкінці цього року масштабна боксерська подія. В рамках одного вечору можуть пройти два грандіозні поєдинки: Олександр Усик проти Тайсона Ф'юрі (бій за звання абсолютного чемпіона світу) та Джошуа проти Деонтея Вайлдера (бій колишніх чемпіонів світу).

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі відреагував на новину про організацію грандіозного вечора боксу на Близькому Сході. Скандальний британець спростував свою участь в анонсованому шоу, назвавши все це "повною маячнею".