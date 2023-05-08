Відомий британський боксер Дерек Чісора відреагував на чутки про організацію грандіозного шоу за участю Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Деонтея Вайлдера та Олександра Усика у грудні в Саудівській Аравії, він погодився стати промоутером цього вечора.
Боксер також зголосився стати вчителем Усика з англійської мови, щоб той міг більш активно включитися у розкручування свого поєдинку проти Фьюрі, заявив Чісора в інтерв'ю iFL TV.
"Це бої, які люди мають побачити. Це протистояння майстерності. Я готовий стати промоутером цього шоу до кінця. Ви, мабуть, чули, що Усик не розмовляє англійською. Якщо я візьмуся за нього, він почне говорити англійською. Він так заговорить, що забуде українську!" – сказав Чісора.
На його думку, кожен із цих боїв має коштувати десь 150 мільйонів, а Саудівська Аравія "дає величезний чек".
Чутки про боксерський турнір в Саудівській Аравії
Нещодавно промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн повідомив, що на Близькому Сході може відбутися наприкінці цього року масштабна боксерська подія. В рамках одного вечору можуть пройти два грандіозні поєдинки: Олександр Усик проти Тайсона Ф'юрі (бій за звання абсолютного чемпіона світу) та Джошуа проти Деонтея Вайлдера (бій колишніх чемпіонів світу).
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі відреагував на новину про організацію грандіозного вечора боксу на Близькому Сході. Скандальний британець спростував свою участь в анонсованому шоу, назвавши все це "повною маячнею".