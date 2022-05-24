Війна забрала життя українського боксера Олега Прудкого.

У боях з російськими окупантами на сході України загинув боксер з Черкас Олег Прудкий.

Сумну звістку повідомила прес-служба Федерації боксу України.

Дата і місце загибелі українського боксера поки не повідомляють. У Федерації щиро співчувають родині та знайомим загиблого.

"Зі скорботою повідомляємо, що в боях з російськими окупантами загинув майстер спорту міжнародного класу з боксу, чемпіон України Олег Прудкий. Федерація боксу України висловлює співчуття родині боксера! Вічна пам'ять тобі Олег," - йдеться в повідомленні.

Прудкий був членом команди "Українські отамани", а також ставав дворазовим чемпіоном України в категорії до 60 кілограм. Він був учасником багатьох міжнародних турнірів, у тому числі чемпіонату Європи серед юніорів. Олег - майстер спорту міжнародного класу.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже три місяці.

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