Джордж Камбосос поміркував щодо можливих суперників.

Новий абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос, який відібрав титули у Теофімо Лопеса, висловився про своїх можливих суперників.

Камбосос заявив, що, якщо вибирати з трьох бійців, то він хотів би бій з Василем Ломаченком, передає DAZN.

"Між Девіном Хейні, Джервонтою Девісом і Василем Ломаченком я б вибрав Василя, тому що завжди захоплювався його роботою. Я б хотів дати йому шанс", - сказав Камбосос.

"Ломаченко виконав велику роботу, щоб отримати всі ці пояси, а потім він програв їх Лопесу. Подивіться на його бій з Теофімо і на мій поєдинок з ним. Порівняйте, що я зробив з Лопесом і що зробив Ломаченко", - додав австралієць.

При цьому він підкреслив, що зацікавлений в боях з Хейні та Девісом, а також згадав в числі можливих суперників Райана Гарсію.

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Ситуація в легкій вазі

Джордж Камбосос переміг Теофімо Лопеса і став володарем титулів WBC Franchise, WBO, WBA і IBF в легкій вазі. Раніше три з чотирьох цих поясів належали Ломаченку.

Український боксер свій найближчий бій проведе 11 грудня - проти Річарда Коммі.

Вже три боксери виявили бажання зустрітися з Камбососом - володар пояса WBC Девін Хейні, Райан Гарсія, а також Шакур Стівенсон.

Сам Камбосос раніше заявляв, що дасть шанс Ломаченку, коли завоює пояси. Промоутер Камбососа сказав, що українець входить до числа можливих суперників австралійця.

Автор: Антон Дудар