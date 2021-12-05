Новий абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос, який відібрав титули у Теофімо Лопеса, висловився про своїх можливих суперників.
Камбосос заявив, що, якщо вибирати з трьох бійців, то він хотів би бій з Василем Ломаченком, передає DAZN.
"Між Девіном Хейні, Джервонтою Девісом і Василем Ломаченком я б вибрав Василя, тому що завжди захоплювався його роботою. Я б хотів дати йому шанс", - сказав Камбосос.
"Ломаченко виконав велику роботу, щоб отримати всі ці пояси, а потім він програв їх Лопесу. Подивіться на його бій з Теофімо і на мій поєдинок з ним. Порівняйте, що я зробив з Лопесом і що зробив Ломаченко", - додав австралієць.
При цьому він підкреслив, що зацікавлений в боях з Хейні та Девісом, а також згадав в числі можливих суперників Райана Гарсію.
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Ситуація в легкій вазі
- Джордж Камбосос переміг Теофімо Лопеса і став володарем титулів WBC Franchise, WBO, WBA і IBF в легкій вазі. Раніше три з чотирьох цих поясів належали Ломаченку.
- Український боксер свій найближчий бій проведе 11 грудня - проти Річарда Коммі.
- Вже три боксери виявили бажання зустрітися з Камбососом - володар пояса WBC Девін Хейні, Райан Гарсія, а також Шакур Стівенсон.
- Сам Камбосос раніше заявляв, що дасть шанс Ломаченку, коли завоює пояси. Промоутер Камбососа сказав, що українець входить до числа можливих суперників австралійця.