Британський боксер продовжує дратувати Деонтея Вайлдера.

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі продовжує словесно цькувати іншого зіркового суперважковаговика Деонтея Вайлдера, з яким 9 жовтня проведе мегабій.

Британець заявив, що він вдарив би Вайлдера головою на дуелі поглядів, яку з міркувань безпеки скасував легендарний 89-річний промоутер Боб Арум.

"Я втягнув його в це, чи не так? Я почав чудово і впевнено. Сьогодні він прийшов сюди не для того, щоб язиком молоти. Спочатку Вайлдер був ласкавим, але потім я змусив його змінити поведінку і він розлютився. В кінці ми повинні були влаштувати битву поглядів, але він втік. Це було так, наче я запрошував цю сучку в мій світ. Всі думали, що я заїду йому в щелепу, але я б не став його бити. Я б вдарив цю повію головою", - пояснив Ф'юрі для FightNews.

Поєдинок між Ф'юрі та Вайлдером відбудеться 9 жовтня в Лас-Вегасі. В Україні це буде вже ранок 10 жовтня. Орієнтовно о 06:00 ранку за київським часом розпочнеться бій.

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Ф'юрі - Вайлдер: історія протистояння

Перший бій між британцем і американцем відбувся в грудні 2018 року і завершився внічию. По ходу бою Ф'юрі домінував у рингу, але при цьому двічі піднімався після нокдауну.

Другий бій суперники провели 22 лютого 2020 року, він завершився перемогою Ф'юрі. Тайсон двічі відправляв Вайлдера в нокдаун, а після сьомого раунду бій був зупинений - команда американця викинула рушник.

Ф'юрі завдав Вайлдеру першої поразки в 44 боях і відібрав пояс WBC. У британця в активі 30 перемог в 31 поєдинку.

Планувалося, що Ф'юрі проведе третій бій проти Вайлдера ще в грудні 2020, але цього не сталося.

У серпні цього року Ф'юрі та Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Вайлдера.

Автор: Артем Будрін