Боб Арум не ризикнув без охорони зводити обличчям до обличчя заклятих суперників.

Легендарний очільник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заборонив британському боксеру Тайсону Ф'юрі проводити дуель поглядів перед поєдинком з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Про це повідомив журналіст Грег Розенштейн у Twitter.

Арум побоявся влаштовувати традиційну дуель поглядів на фінальній прес-конференції, тому що на сцені не було охорони і був ризик, що бійці почнуть бій до виходу в ринг та звуку гонгу.

"Вони б почали штовхатися, якби битва поглядів відбулася. На сцені не було охорони, а ведуча їх підбурювала. Хто б їх зупинив? Вони обидва дуже емоційні хлопці, вони ображали один одного на очах у всього світу, говорили про суперника найгірші речі, але слова не завдають шкоди. Тепер ви хочете звести їх, як злих псів, щоб вони щось влаштували. Битви поглядів не було, і ми врятували бій", - сказав Арум.

Нагадаємо, що Ф'юрі 9 жовтня у Лас-Вегасі (США) захищатиме пояс WBC в бою з Вайлдером.

Ф'юрі - Вайлдер: історія протистояння

Перший бій між британцем і американцем відбувся в грудні 2018 року і завершився внічию. По ходу бою Ф'юрі домінував у рингу, але при цьому двічі піднімався після нокдауну.

Другий бій суперники провели 22 лютого 2020 року, він завершився перемогою Ф'юрі. Тайсон двічі відправляв Вайлдера в нокдаун, а після сьомого раунду бій був зупинений - команда американця викинула рушник.

Ф'юрі завдав Вайлдеру першої поразки в 44 боях і відібрав пояс WBC. У британця в активі 30 перемог в 31 поєдинку.

Планувалося, що Ф'юрі проведе третій бій проти Вайлдера ще в грудні 2020, але цього не сталося.

У серпні цього року Ф'юрі та Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Вайлдера.

Автор: Артем Будрін