Український боксер Василь Ломаченко став бритоголовим.

Екс-чемпіон світу Василь Ломаченко перед поєдинком проти Річарда Коммі змінив зачіску.

16 жовтня Ломаченко вирушив до США, щоб провести тренувальний табір перед боєм. Боксер викладав в мережу свіжі фото, де в нього звична зачіска, але з останнього допису помітно, що він побрив налисо макітру.

Таким чином, Василь вдався до "ритуалу" свого кума та найкращого друга Олександра Усика, який постригся налисо перед боєм проти Ентоні Джошуа і здобув звитягу.

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Ломаченко - Коммі: профайл боксерів

Василь Ломаченко провів на профі-рингу 17 боїв. Він здобув 15 перемог (11 нокаутом) при двох поразках.

Ломаченко був чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях. Але минулого року він втратив всі свої чемпіонські пояси в легкій вазі, поступившись Теофімо Лопесу рішенням суддів.

Після цього українець у червні 2021 року провів бій проти Масайоші Накатані та нокаутував японця.

На рахунку Коммі (прізвисько якого - "Термінатор") на профі-рингу 30 перемог (27 нокаутом) і 3 поразки.

Коммі був чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF. Цей титул він завоював у бою проти Іси Чанієва, після чого захистив у поєдинку з Раймундо Бельтраном. У грудні 2019 року він програв Лопесу, залишившись без пояса.

Після цього ганець провів один бій. Цього року він нокаутував Джексона Мартінеса.

Автор: Артем Будрін