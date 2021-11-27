Український боксер виступив з мотиваційною промовою.

Олександр Усик, який володіє чемпіонськими поясами за версією WBA, IBF, WBO та IBО, не сумнівається, що у майбутньому здобуде титул WBC і стане абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі.

Уродженець Криму під час зустрічі з дітьми зробив відповідну заяву, передає Luckypunchnet.

"Я це зроблю, тому що я до цього йду. Але вважати себе потім великим - це, мені здається, не моя ситуація. Абсолютного чемпіона у двох вагах не було? Значить буде. Будемо працювати, добиватися результатів. Багато є факторів, які змушують людей пам'ятати про спортсменів, про якихось видатних людей у сфері літератури чи ще десь", - сказав Усик.

"Коли щось не виходить, ти в жодному разі не повинен здаватися, а маєш знову йти. Нам іноді залишається крок до того, щоб все вийшло, а ми розвертаємося і тікаємо", - додав Олександр.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш відбудеться орієнтовно в березні - квітні 2022 року.

Ф'юрі нокаутував Вайлдера у третьому бою, захистивши пояс WBC. Повідомлялося, що йому необхідно буде провести захист титулу в поєдинку проти переможця бою між Ділліаном Уайтом і Отто Валліном. Але поки невідомо, чи відбудеться поєдинок Уайта і Валліна.

Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох".

Автор: Артем Будрін