Боксер попросив росіян не відпускати своїх військових в Україну.

Український чемпіон у суперважкій вазі Олександр Усик відреагував на вторгнення РФ в Україну.

"Всім доброго ранку. Мене звати Усик Олександр Олександрович. Я хочу звернутися до російського народу. Якщо ми вважаємо один одного братами, православними - не відпускайте своїх військових, дітей в нашу країну. Не воюйте з нами.

Ще хочу звернутися до президента РФ Володимира Путіна - ви можете зупинити цю війну. Не ставте нам ніяких умов. Просто сядьте за стіл переговорів. Просто поговоріть, все повинно зупинитися.

Наші діти, наші мами, наші люди ховаються в підвалах. Ми у своїй країні, не можемо по-іншому. Захищаємося. Зупиніть це. Зупиніть цю війну", - сказав Усик.

Вас також можуть зацікавити новини: