Боксер вважає, що "потрібно розвивати свої мізки у правильному напрямку, а не дивитися телебачення".

Володар поясів WBA, WBO, IBF, IBO у суперважкій вазі Олександр Усик розповів про психологію, саморозвиток та телевізор.

35-річний кримчанин дав інтерв'ю чеському виданню Tipsport.

"Молитва допомагає мені зосередитися на моїх тренуваннях. Я вивчаю психологію, я закінчив один з українських вишів психології. Молитва дуже допомагає мені зосередитися на тому, що я роблю, і не лише перед боєм. Я ходжу – молюся, лягаю спати – молюся, дякую богу за все, що зі мною відбувається.

Вся інформація, яка подається з телевізора, є надто неправдивою. Багато років тому доведено, що це для того, щоб рухати людьми у той чи інший бік. Я телефоную своїм друзям, які залишилися в Україні і безпосередньо стосуються або армії, або того міста, де вони перебувають. Я з перших вуст дізнаюся про інформацію.

ТБ я взагалі не дивлюся вже багато років. Новини я практично не читаю, бо знаю, що там є багато брехні. Я отримую інформацію від першоджерела, оскільки давно зрозумів, що телевізор – це велика купа лайна, яка забирає мозок.

Необхідно читати книги, нормальну правильну літературу. Потрібно розвивати свої мізки у правильному напрямку, а не дивитися телебачення. Люди ліниві – не хочуть читати, розвиватися, дивляться телебачення і вірять усьому, що там кажуть. Через це між людьми є якісь чвари: один сказав одне, другий – інше. А де це ти почув? Подивився по телику", - сказав Усик.

Відзначимо, що український боксер наразі перебуває в Чехії. Скоро він розпочне готуватися до бою з Ентоні Джошуа. Реванш пройде орієнтовно наприкінці червня - максимум не пізніше 2 липня.

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